Производство молочной продукции. Молочная ферма

В этом выпуске мы посетили подмосковную ферму «Веселая корова». Это пример по-настоящему семейного бизнеса, управление которым переняли на себя Анна и Светлана Матюшкины от их свекра и отца Юрия Викторовича, начавшего это дело в 2011 году.

На ферме «Веселая корова» осуществляется полный цикл производства – от производства корма для коров до переработки молока. В день перерабатывается тонна молока, а в летний сезон две тонны. Ферма производит 40 видов натуральной продукции. Товар реализуется через интернет-магазин, который осуществляет доставку по Москве и МО – что составляет 15% продаж и 5 собственных магазинов, представленных в Подмосковье – это 85% продаж.

О компании «Веселая корова»:

Год основания - 2011

В развитие за 7 лет вложено 100 млн

Оборот компании 50 млн/год

Рентабельность 17-22%

Штат 50 человек

Площадь фермы 9 га



Предложение о сотрудничестве от компании «Веселая корова»