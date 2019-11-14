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Путин предложил использовать российскую валюту для расчётов между странами БРИКС

Москва, 14.11.2019

Глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с членами делового совета объединения и Нового банка развития, которая прошла 14 ноября в Бразилии, предложил для расчётов между странами БРИКС использовать рубль. При этом президент РФ напомнил, что нацвалюта полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты, передаёт РИА Новости.

«Учитывая устойчивую макроэкономическую ситуацию, которая наблюдается сейчас в России, рубль может стать дополнительным средством расчётов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям», – подчеркнул Путин.

Кроме того, глава РФ предложил увеличить долю финансирования Нового банка развития БРИКС в национальных валютах. По мнению, президента РФ, это необходимо, чтобы повысить вес валют стран, которые входят в БРИКС, в мировой экономике.

«В начале следующего года мы откроем в Москве российское отделение Нового банка развития, в дальнейшем их количество в РФ будет увеличиваться», – резюмировал Путин.

Наша справка

БРИКС – организация, образованная в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума из пяти государств. В неё входят Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР.

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