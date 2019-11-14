Путин рассказал, что удержало российскую экономику от рецессии

Российскому правительству удалось избежать рецессии экономики благодаря сбалансированной макроэкономической политике, рассказал российский президент Владимир Путин. Новость передает газета «Коммерсантъ».

Также свою роль сыграло внимательное отслеживание состояния государственных финансов, а также поддержка стабильного состояния банковского и кредитного рынков, добавил глава государства.

Экономика не «скатилась» в рецессию, по словам Путина, благодаря укреплении ключевых секторов экономики

«Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», - цитирует издание президента. При этом он уверен, что нынешние темпы роста ВВП в России недостаточны, в этой связи необходимо дальше работать над «упрощением регуляторных норм, выстраиванием современной инфраструктуры».

Напомним, РФ находится на 43 месте рейтинга Всемирного экономического форума в Давосе по конкурентоспособности стран. Россия набрала 67 баллов из 100 возможных. Однако по развитию страны Россия занимает только 95 строчку.