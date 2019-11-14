Россия будет использовать в Арктике вооруженные ледоколы

Валерий Поляков – советник генерального директора Крыловского государственного научного центра – заявил, что Военно-морской флот РФ будет использовать в Арктике вооруженные ледоколы. По его словам, это будут ледоколы и ледокольные корабли, передаёт ТАСС.

«Другими словам это будут корабли, которые способны двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, да – это вооруженные ледоколы».

При этом Поляков подчеркнул, что количество оружия на их борту будет зависеть от толщины льда в районе применения: «Где лёд тонкий – там будет больше оружия, где тяжёлые льды – наоборот».

Напомним, головной российский патрульный корабль для Арктики «Иван Папанин», который был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреля 2017 года, а спущен на воду 25 октября этого года. Ледокол будет вооружен одной артиллерийской установкой калибра 76 или 100 мм.