Россия перебросила новую военную технику в Сирию

В сирийском аэропорту Камышлы на севере страны размещен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Новость сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что в Камышлы перебазировано несколько российских самолетов с российской авиабазы Хмеймим. Как передает СМИ, вертолетная группа станет первым подобным боевым расчетом, который «готовится к посадке на севере Сирии».

«Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка», - говориться в репортаже. Военные уточняют, то с земли вертолеты будет прикрывать ПВО «Панцирь», а место посадки оцепили военные полицейские.

Напомним, ЗРК «Панцирь-С» наземного и морского базирования предназначается для прикрытия с земли военных и гражданских объектов. Комплекс способен предупредить нападение всех известных в арсенале средств воздушной атаки. ЗРК способен работать в любой радиоэлектронной обстановке и при любой погоде.

Ранее сообщалось, что транспортные вертолеты ВКС расширили зону воздушного патрулирования северных районов Сирии. Уточняется, что мера позволит увеличить зону присутствия России в сирийском небе и проложить новые маршруты для российской военной полиции.

Напомним, в октябре Москва и Анкара подписали меморандум о введении на границу с Турцией российских военных и пограничников Сирии.