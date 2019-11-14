Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Россия официально признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии. Об этом заявил представителям СМИ заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он признался, что Москву очень беспокоит отсутствие кворума в местном парламенте при голосовании по её кандидатуре, передаёт РИА Новости.

«Но Россия исходит из того, что в соответствии с законодательством Боливии именно на Аньес в ситуации невозможности исполнения обязанности действующего президента выполнять свои обязанности, возлагается эта функция», – пояснил Рябков.

Он также подчеркнул, что в Москве учитывают тот факт, что она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы, которые являются внутренним делом Боливии.

Напомним, 10 ноября на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Боливии с конца октября, президент этой страны Эво Моралес подал в отставку. В настоящее время он находится в Мексике, которая предоставила ему политическое убежище.