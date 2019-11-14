Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай

Как заявил глава российского Минэнерго Александр Новак, Россия вышла в лидеры по поставкам сырой нефти в Китай. Новость прозвучала в ходе встречи президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпин, состоявшейся на площадке саммита БРИКС.

Новак сообщил, что «Россия по итогам 2018 года поставила в Китай 67 млн тонн стоимостью более $35 млрд, это рост к 2017 году на 27,4%». Также российский чиновник рассказал, что рост отмечен и на других энергетических направлениях, таких как экспорт угля и электроэнергии. Новак уверен, что данные позволяю заявлять о «формировании российско-китайского энергетического альянса».

Напомним, президент России Владимир Путин накануне прилетел в Бразилию, где проходит 11-й саммит БРИКС. В мероприятии примут участие главы Бразилии, Китая, Индии и ЮАР. Сегодня запланирован бизнес-форум БРИКС и двусторонние встречи.