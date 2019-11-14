Сектор Газа и Израиль после воздушной войны договорились о прекращении огня

После двухдневной вспышки насилия Израиль и палестинская военизированная группировка «Исламский джихад» (ИД) заключили соглашение о перемирии. Как сообщил представитель ИД Мусаб аль-Браим, соглашение о прекращении огня вступило в силу в 5.30 по местному времени (6.30 по Москве).

Обстановка резко обострилась после уничтожения авиацией Израиля лидера ИД Бахи Абу аль-Аты, который, как утверждают в Тель-Авиве, готовил новые теракты на территории еврейского государства. Как обычно бывает в таких случаях на Ближнем Востоке, немедленно последовал зеркальный ответ. Только «Исламский джихад» нанес по Израилю не авиаудары, по причине отсутствия у него самолетов, а прибег к теперь уже старому испытанному оружию – ракетам. За двое суток обострения конфликта палестинцы выпустили по территории Израиля почти двести ракет, фактически парализовав жизнь на юге страны.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), естественно, не сидела, сложа руки. Израильские летчики нанесли ряд ракетно-бомбовых ударов по сектору Газа, где базируется ИД.

В общей сложности, как сообщает The Guardian, в результате 48-часовой воздушной войны погибли 34 палестинца, почти половина которых – гражданские лица. Число раненых в несколько раз больше. Известно, что в результате одного из ракетных ударов ВВС Израиля погибли шесть членов одной палестинской семьи и еще 12 человек были ранены. Все они были гражданскими лицами.

Что касается Израиля, то, по имеющимся данным, ранения получили 22 человек. О погибших данных нет.

Обращает на себя внимание, что главный противник Израиля – ХАМАС в этот раз в обстрелах не участвовал и сохранял нейтралитет.

Сейчас на юге Израиля и в секторе Газа царит тишина, но как долго она продлится, никто не знает. Подобные соглашения между Израилем и палестинцами заключались не раз, но часто они нарушались, потому что стороны всегда подчеркивали, что намерены их соблюдать лишь в том случае, если договоренность будет выполнять и другая сторона.

Даже если это соглашение будет выполнено, никаких гарантий того, что не произойдет очередное обострение обстановки, конечно, нет. Комментируя перемирие, глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил радиостанции «Армия Израиля», что «точечные» убийства палестинских террористов продолжатся. Это значит, что в каждом таком случае палестинцы будут отвечать ракетами, а это автоматически приведет ко все новым и новым вооруженным конфликтам между израильтянами и палестинцами.

Следует помнить и то, что если в случае с израильскими военными они, получив приказ, прекращают огонь, то палестинцам в силу раздробленности на десятки организаций выполнять соглашение о перемирии сложнее.

Кстати, некоторые израильские политологи считают, что новый конфликт в секторе Газа выгоден премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который проиграл выборы и сейчас отчаянно борется за сохранение власти.