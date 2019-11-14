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Шаг навстречу многообразию. Ассоциация «Равные права и равные возможности» организовала выступление всемирно известного тренера по Diversity & Inclusion Хелен Боргман

Москва, 14.11.2019
  • Шаг навстречу многообразию. Ассоциация «Равные права и равные возможности» организовала выступление всемирно известного тренера по Diversity &amp; Inclusion Хелен Боргман

предоставлено пресс-службой

7 ноября в рамках Ассоциации «Равные права и равные возможности» впервые состоялась лекция Хелен Боргман, keynote спикера в области diversity & inclusion общественной организации «Talent to the Top». Diversity & Inclusion –– это социальная стратегия предоставления равных возможностей, осуществляемая посредством многообразия состава сотрудников, изменений инфраструктуры и парадигмы общества в целом – борьбы со стереотипами.

Местом проведения мероприятия стал «Коллектив» - пространство нового формата для дискуссий, работы и эксперимента: co-learning, co-working, co-creating. «Коллектив» работает над переосмыслением функций рабочих пространств и созданием сообщества, в котором каждый чувствует себя уверенно, вдохновляется атмосферой, окружением и эффективнее использует ресурсы. Ответственные за жизнь нового пространства —создатели платформы для реализации проектов по улучшению качества жизни в городской среде фонд «Проект Белый Город», а также команда, в свое время создавшая в Центральном телеграфе одно из лучших пространств для работы и творчества, DI Telegraph. «Наш дом особенный, сто лет в нем располагалась Первая Московская гимназия. Мы очень рады, тому что время просвещения через проект Коллектив в прекрасном Особняке на Волхонке возвращается, создается сообщество, формируется среда. А такие мероприятия, как встреча с консультантом и тренером в области Diversity and Inclusion Хелен Боргман, которая поднимает темы инклюзивного лидерства, гендерного и культурного многообразия, межкультурной коммуникации, обогащают и вдохновляют на новые свершения» ‎ - рассказывает Мария Уварова, партнёр по стратегическому развитию проекта Коллектив.

Хелен Боргман провела 45-минутную лекцию для топ-менеджеров и CEO крупных компаний о значимости внедрения программ разнообразия в бизнес-среде. Лидеров, реализующих D&I проекты в России, ждал 3-часовой тренинг, в ходе которого были разобраны мировые инновационные кейсы и индивидуальные практики в области многообразия и вовлечения.

Известный спикер отмечает значимость развития проектов D&I в компаниях: «Я считаю очень важным продвигать идеи D&I в России. Каждая страна имеет своё многообразие людей - демографические различия, различия в компетенциях, талантах и мышлении. Чтобы убедиться, что все таланты увидены и признаны, что все люди обладают равными возможностями, мы должны увидеть, что организации создают такую внутрикорпоративную культуру, которая содействует развитию многообразия через вовлечение».

В списке членов Ассоциации: Alcon, Boiron, Аффилированные компании «Филип МоррисИнтернэшнл» в России, Росэлектроника, РГ-Девелопмент, Рыбаков Фонд, Макдоналдс, Diageo, Hogan Lowells, Woman ID, ReWoman и др. Юридический партнер Ассоциации - Европейская юридическая служба.

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