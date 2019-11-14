В Минфине рассказали, будет ли новая пенсионная система обязательной

Алексей Моисеев – заместитель главы Минфина РФ – рассказал журналистам будет ли новая пенсионная система в стране обязательной. По его словам, система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из её возможных участников. При этом чиновник подчеркнул, что это принципиальная позиция ведомства, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), передаёт РИА Новости.

«Представители министерства провели консультации по данному важному вопросу, в том числе с депутатами нижней палаты российского парламента, – рассказал Моисеев. – После чего мы пришли к выводу, что предложение сделать новую пенсионную систему обязательной – поддержано не будет. Там сейчас нет никакой обязательности, и всё, что связано с обязательностью в любой форме, оттуда убрано».

Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк России определили параметры новой накопительной пенсионной системы под названием гарантированный пенсионный план (ГПП). 29 октября ЦБ РФ и финансовое ведомство страны презентовали новую ГПП, в ходе которой было заявлено, что цель системы – дать возможность россиянам иметь такой продукт, который позволил бы им самим накопить себе пенсию, чтобы это было доходно, гарантированно и законно. При этом ожидается, что введение в широкое использование продукта поможет гражданам России самостоятельно копить пенсию при государственной поддержке.

Согласно плану россияне сами решат, в каких фондах копить пенсию, а взносы можно проводить через централизованную систему, поставив в известность работодателя только о части зарплаты, которая пойдёт на пенсию. Также работодатель не будет знать, в какой фонд делается взнос.

Основными стимулами для участия в ГПП станут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании на участников и пенсионные резервы ГПП, а также возможность досрочной выплаты при сложных жизненных ситуациях, а также наследование этих средств. Чтобы заключить договор с фондом, необходимо подать заявление и сделать первый перевод денег в фонд. При этом начинать копить на пенсию можно с любого возраста, а отказаться от программы в любой момент, но не раньше шести месяцев после начала перечисления денег. После отказа все вложенные средства вернутся обратно.