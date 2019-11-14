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В Венеции чрезвычайное положение

Москва, 14.11.2019
Жемчужина Адриатики скрылась под водой. Туристы садятся в водные такси, а других здесь и нет, через окна своих гостиниц.
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  • В Венеции чрезвычайное положение

От венецианского наводнения страдают даже водоплавающие объекты

Zuma\TASS

В результате проливных дождей в Венеции сейчас сильнейшее более чем за 50 лет наводнение. Мэр Луиджи Бругнаро объявил в городе чрезвычайное положение. Он объяснил происходящее изменениями климата.

В Венеции наводнения происходят в среднем дважды в год, но это все же особенное. Уровень воды поднялся на 187 см, что представляет собой второй результат за 96-летнюю историю наблюдений. Впрочем, рекорд 1966 года, составляющий 194 см, скорее всего, будет в ближайшие дни побит. Метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды и продолжение подъема воды.

Acqua alta — высокую воду по выражению венецианцев, нагоняет ветер из лагуны чаще всего по ночам, поэтому наивысший ее уровень обычно фиксируется утром. К обеду уровень может понизиться на пару-тройку десятков сантиметров. Так, упомянутые 187 см были зафиксированы утром во вторник. К обеду вода опустилась до 160 см. По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшие дни продолжатся. А это значит, что следует ждать очередного наступления водной стихии.

Наводнение унесло жизни двух человек. Так, молния убила пожилого мужчину на Пеллестрине, одном из множества островков в Венецианской лагуне, имевшего неосторожность во время грозы воспользоваться электрическим насосом.

По состоянию на утро четверга, под водой более 85% территории Венеции, включая, естественно, площадь Св. Марка, расположенную в самой низкой части города и поэтому всегда затопляемую во время acqua alta. Сейчас она находится под более чем метровым ее слоем.

Вода проникла во множество музеев, дворцов и домов Венеции. Туристам, которые не намерены отказываться от планов полюбоваться культурными достопримечательностями Жемчужины Адриатики, раздают резиновые сапоги. Однако движение по городу, в котором нем общественного наземного транспорта, сейчас сильно затруднено. Большинство старинных мостов низкие, так что поднявшаяся вода затрудняет проход под ними гондол и катеров.

К тому же вода смыла большинство причалов у гостиниц, поэтому постояльцам приходится сейчас садиться в водные такси… через окна. Кстати, гостиничные номера и комнаты на первых и цокольных этажах тоже затоплены, так что постояльцев приходится эвакуировать на более высокие этажи. Вдобавок ко множеству неудобств, немало гостиниц и домов еще и остались без электроэнергии.

Луиджи Бругнаро заявил журналистам, что такое сильное наводнение оставляет на городе незаживающие раны, и сообщил, что попросил у Рима помощи. Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее закончить проект защиты Венеции от наводнений «Моисей».

Это строительство сопровождается громкими коррупционными скандалами. Оно началось в 2003 году, но до сих пор не закончено. Город будут защищать понтоны. Во время наиболее сильных acqua alta понтоны, лежащие на дне лагуны, должны подниматься в вертикальное положение, и перекрывать доступ воды в город.

Глава области Венеция Лука Зайя назвал то, что происходит сейчас в Венеции «апокалиптической катастрофой», и заявил, что город сейчас стоит на коленях.

Министр культуры Италии Дарио Франкечини быстро откликнулся на наводнение в Венеции. Он заявил, что правительство обязательно окажет городу финансовую помощь, чтобы сохранить город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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