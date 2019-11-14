Все для дресс-кода Black Tie от Suitsupply

К наступающему сезону вечеринок голландский премиум-бренд Suitsupply представляет обновленную коллекцию вечерней одежды и аксессуаров, а также специальное предложение «Все для дресс-кода Black Tie», действующее во всех странах мира и включающее сет из чёрного/синего смокинга, сорочки, лакированных лоферов и галстука-бабочки - он обойдется в сумму всего 69 900 рублей. В индустрии, все более стремящейся к быстрой моде, Suitsupply предлагает свежую альтернативу, создавая модели из высококачественных материалов с колоссальным вниманием к деталям. Ищите вечернюю и основную коллекцию бренда в магазинах в Москве.

из архива пресс-службы