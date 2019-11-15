Бизнесмены просят ввести в России невозвратные тарифы для отелей

Представители «Опоры России» – объединения малого и среднего бизнеса – выступили с инициативой внедрения в законодательство РФ понятия «невозвратный тариф» для отелей.

Соответствующая идея, которая содержится в перечне инициатив, сформулированных «Опорой России» для включения в план «Трансформация делового климата», уже направлена в Минэкономики, Ростуризм и Роспотребнадзор, пишет газета «Коммерсант».

По словам вице-президента объединения Алексея Кожевникова, все адресаты должны дать ответ на эту инициативу до 1 декабря. После чего эксперты «Опоры России» учтут все замечания, сделанные ведомствами, и уже доработанный вариант внесут в правительство.

Напомним, в настоящее время в системах онлайн-бронирования есть возможность применения отелями невозвратных тарифов. Однако, для гостиниц, которые расположены на территории РФ, эти тарифы не действуют, так как это запрещает наше законодательство.

При этом при блокировке отелем цены номера через системы бронирования многие гости, которые по каким-либо причинам не прибыли в отель, в дальнейшем не обращаются по поводу возврата денег. Однако, когда несостоявшийся гость все-таки настаивает на выплате – ему всегда возвращают деньги без суда. По этой причине отели включают стоимость потенциального возврата в цену номера.

Как пояснили в «Опоре России» при утверждении на законодательном уровне невозвратных тарифов стоимость номеров, к которым будут применяться такие расценки, может существенно снизиться, примерно на 20-30%.