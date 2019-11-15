Депутат Госдумы: в России невозможно запретить сдавать квартиры посуточно

Сергей Пахомов – первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ нижней палаты российского парламента – заявил, что краткосрочная, в том числе посуточная аренда квартир в РФ не запрещена. Более того, по его словам, этот запрет невозможен, пишет «Российская газета».

Он подчеркнул, что запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов вовсе не означает, что эти квартиры не могут сдаваться в аренду, в том числе на короткие сроки.

«Аренду имущества на любой срок, в том числе и на 1-2 дня никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом», – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что глава российского Кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому, вносятся изменений в правила пользования жилыми помещениями. В частности, жилое помещение в многоквартирном доме запрещено использовать для «предоставления гостиничных услуг».

Кроме того, жилые помещения запрещается использовать для промышленного производства и миссионерской деятельности. При этом квартиры можно использовать для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других людей, проживающих в том же доме.