Диетологи составили список продуктов долгожителей

В специализированном американском издании по здоровому питанию эксперты из США опубликовали список продуктов, которые стоит регулярно включать в свой рацион, для желающих прожить долго, передает ресурс planet-today.ru.

На первом месте перечня продуктов для долгожителей находятся продукты с высоким содержанием растительных белков и клетчатки, прежде всего, бобовые разных видов. По заявлению диетолога Сюзанны Диксон, рацион человека, который старается вести здоровый образ жизни должно входить пять порций бобовых, которые стабилизируют уровень сахара в крови, а также поддерживают иммунитет на высоком уровне. К самым популярным представителям бобовых можно отнести горох, чечевицу, фасоль и нут.

Далее в списке продуктов для здоровья и долголетия значится жирная рыба, которая является незаменимым источником омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Поставщиком ценного белка и аминокислоты могут стать яйца. Не стоит пренебрегать для желающих прожить долго и цельнозерновыми крупами, которые необходимы для поддержания уровня сахара и холестерина.

Настоящим плодом долгожителя диетолог называет авокадо, который при регулярном потреблении будет снабжать организм незаменимыми минералами, а также витаминами, прежде всего А и Е. Далее в списке продуктов из рациона долгожителей медики называют грибы, которые помогут поддержать иммунитет и сохранить кости крепкими до преклонного возраста.Также не стоит забывать про творог и кисломолочные продукты, как источник кальция и микробиома.

Капусту, зелень, фрукты можно употреблять здоровым людям хоть каждый день, заверила врач. Она добавляет, что не стоит забывать и про полезные сладости, такие как какао, сухофрукты, натуральные зефир и пастилу. В принципе, человеку который хочет пожить активную и долгую жизнь, необходимо следить за разнообразием рациона, резюмирует Диксон.