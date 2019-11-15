Госслужащим могут разрешить работать дистанционно

В России могут разрешить государственным служащим работать дистанционно. В настоящее время речь пока идёт об одном субъекте страны – Чечне. Соответствующий проект закона, который допускает дистанционную деятельность госслужащим, разработан правительством республики, передаёт РИА Новости.

По словам главы министерства экономического, территориального развития и торговли Чечни Ибрагима Идрисова, это позволит создать дополнительные условия для привлечения на государственную службу высококвалифицированных специалистов, которые проживающих за пределами республики, а также жителей Чечни, которые живут из отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, перевод части госслужащих на дистанционную работу существенно снизит затраты на обеспечение их деятельности, рабочее место, транспортные и другие расходы. Это, как подчёркивает Идрисов, повысит привлекательность госслужбы в Чечне.

Уже известно, что перечень должностей, при которых возможна дистанционная работа, определят специальные правовые акты того или иного государственного органа.