Группа «Секрет» даст Большой концерт для двух столиц

В ноябре 2019 года легендарная российская рок-группа СЕКРЕТ выступит с программой — «Большой концерт для двух столиц». В этот день «золотой состав» группы выйдет на сцену и исполнит любимые хиты не одного поколения.

«Будет, как всегда масштабное праздничное шоу, новые и совсем забытые песни, которые мы не пели на концертах очень давно. Это и для нас самих интересно, и для зрителя, особенно того, который знает нас с детства, нашего детства» – говорит Максим Леонидов, фронтмен и один из основателей коллектива.

Российская рок-группа СЕКРЕТ — это:

Максим Леонидов – певец, актер театра и кино, талантливый музыкант в конце 90-ых уходит в сольное творчество и выпускает такие хиты, как: «от Питера до Москвы», «Видение», которые напевала вся советская публика.

Андрей Заблудовский – поэт и композитор, певец, теле- и радиоведущий, бессменный гитарист группы, скрипач. Именно день прихода Андрея в группу считается официальным днем рождения квартета. В тот самый день — 20 апреля 1983 года — сформировался легендарный состав известный на всю страну: Леонидов-Фоменко-Заблудовский-Мурашов.

Николай Фоменко – музыкант, шоумен, гонщик и основатель Marussia Motors. Заслуженный артист России Фоменко известен всем по передачам «Оба-на», «Русские гвозди», «Империя страсти», «Top Gear. Русская версия» и многим другим. Лауреат премии ТЭФИ в категории «Лучший ведущий развлекательной программы».

Алексей Мурашов – барабанщик, гитарист, автор песен, третий по времени появления в коллективе участник «золотого состава». Алексей в 2008 году возродил тогда еще трио СЕКРЕТ и записал с ними живой альбом. Яростно болеет за «Зенит», именно он и способствовал созданию одной из лучших песен, посвящённых клубу, на мотив песни Чака Берри под названием «Зенит — чемпион!»

Группа появилась в 1983 году, в 1996 распалась, но в 2009 ее практически полный классический состав, включая Фоменко, решил возобновить выступления. В 2014 СЕКРЕТ выпустил студийный альбом «Всё это и есть любовь» – единственный за четверть века, записанный в классическом составе.

И за столько лет популярность СЕКРЕТа не уменьшилась, если не сказать — выросла. Коллектив не растерял пыл и уникальную харизму. СЕКРЕТ по-прежнему любят и ждут. Поэтому предстоящие шоу — настоящий подарок для меломанов двух столиц, которым снова не терпится увидеть и услышать легендарную четвёрку!

Москва: 21 ноября 2019, Большой зал Крокус Сити Холла. Билеты:

https://bit.ly/2Ujr2Dq





Санкт-Петербург: 23 ноября 2019, СК Юбилейный. Билеты:

https://bit.ly/2XEUdDd