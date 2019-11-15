IPO Saudi Aramco намечено на 11 декабря

Мировой рынок нефти в ближайшем будущем вступает на неизведанную территорию. После сланцевой революции в США, угрожавшей доминированию ОПЕК, на нефтяном рынке, появилась новая угроза – IPO государственной компании Saudi Aramco, самое крупное в истории первичное размещение акций самой крупной нефтяной компании планеты и флагмана экономики Королевства Саудовская Аравия (КСА). Конечно, IPO Aramco будет иметь серьезные последствия не только для ОПЕК, но и для КСА, кронпринца Мухаммеда и для всего региона Персидского залива. Так оценивает его перспективы портал Oilprice.

Согласно сообщениям СМИ, Саудовская Аравия заявила, что утвердила планы начать продажу акций государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco 11 декабря 2019 года на саудовской бирже Тадавул. Это означает ее превращение со второй декады декабря с. г. в публичную компанию. Около четырех лет планы по поводу данного шага будоражили нефтяной и инвестиционный мир.

Конечно, главный вопрос этого IPO заключается в стоимости самой компании. Разброс цифр очень велик, что оставляет широкое поле для разговоров и самых невероятных слухов.

IPO Aramco подразумевает и ряд угроз, которые не попали в поле зрения аналитиков. Например, мало кто попытался спрогнозировать последствия выравнивания роста спроса на нефть и потенциальные юридические проблемы, если акции Aramco не заинтересуют западных инвесторов в случае размещения их на западных биржах.

Имеется и немало подводных камней. Например, возможное влияние исков родных жертв теракта 11 сентября 2001 года против Эр-Рияда, отношение конгресса США и т.д. Но главной угрозой для Aramco может стать антикартельный закон США NOPEK.

Возможность инвестировать в нефтяную компанию, которую могут судить за пособничество терроризму или насильственным действиям, предпринятым третьими лицами, может оказаться серьезным риском. С другой стороны, нефтяные компании часто становились жертвами судебных исков.

В последние годы юридические лица изо всех сил судятся с нефтяными компаниями, включая Shell, ENI, Total и BP. Если «климатические» дела рассматриваются в США или Европе, то Aramco могут ждать неприятности. Ей могут предъявить миллиардные иски, поскольку борцы с изменениями климата наверняка видят в ней олицетворение зла.

Проведя IPO, Aramco еще больше станет «нормальной» компанией. После размещения она может попасть под микроскоп активистов борьбы с изменениями климата.

Успех IPO Aramco содержит другую, не связанную с климатом проблему. Являясь главным действующим лицом в ОПЕК, Aramco придется внести большие изменения в производственную деятельность и политику, если она хочет быть настоящей нефтяной компанией, акции которой продаются на биржах. Акционеры даже из стран, которые реально хотят бороться с изменениями климата, все равно заинтересованы в том, чтобы ее прибыль была как можно больше. Эта же мысль относится и к дивидендам. В такой сложной обстановке Aramco придется защищать интересы как Эр-Рияда, так и новых инвесторов.

Производственная деятельность по правилам и законам нормальных нефтяных гигантов потребует серьезных изменений в менталитете самой фирмы и ее работников, в работе ее менеджмента и в постановке целей и задач. Несмотря на отсутствие прямой связи с правительством Саудовской Аравии, Aramco все равно всегда будет оставаться орудием геополитической и экономической стратегии Эр-Рияда. Производственная деятельность и инвестиции всегда будут четко связаны с будущим КСА и геополитическими акционерами, которых она представляет.

Акционеры Aramco едва ли обрадуются, если окажется, что уровни добычи нефти будут определять члены нефтяного картеля, а не руководство компании. С другой стороны, если Aramco решит не обращать внимание на ОПЕК, она может его существенно ослабить и даже, как считают некоторые эксперты, «убить» нефтяной картель.

Сейчас, правда, аравийские официальные лица энергично отрицают само существование угрозы картелю, но она, несомненно, существует.

Риски для акционеров и инвесторов высоки, но, конечно, есть и существенные плюсы. IPO Aramco уже привело к ряду неожиданных положительных перемен в регионе Персидского залива. Можно, например, говорить, что благодаря всему этому шуму вокруг IPO две страны, Иран и Саудовская Аравия, а также третья — ОАЭ, до сих пор не находятся в состоянии войны. В Эр-Рияде и Абу-Даби, к счастью, поняли, что война и даже сами риск ее начала будет означать не только кровавый военный конфликт, но и конец для большинства социальных и диверсификационных проектов в регионе. Нефть и деньги, похоже, помешали начаться войне с Ираном. Сейчас, судя по всему, вступила в последнюю фазу и неудачная для КСА война в Йемене. Все больше свидетельств того, что КСА и ОАЭ договорятся об окончании конфликта с хуситами.

В то же самое время антикатарская коалиция, состоящая из КСА, ОАЭ, Бахрейна и Египта, не скрывает своего желания снять ряд санкций против Дохи.