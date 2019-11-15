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«Выиграйте, проиграйте, уйдите, останьтесь…»

Москва, 15.11.2019
После даже не одних, а двух выборов в кнессет в этом году никто из израильских политиков так и не сумел создать правящую коалицию. В результате Израиль уже более полугода живет де-юре без правительства, а де-факто и без парламента
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  • «Выиграйте, проиграйте, уйдите, останьтесь…»

Врио премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху

EPA / ТАСС Автор: ABIR SULTAN

Биньямин Нетаньяху уже семь месяцев является не премьером, а исполняющим обязанности премьер-министра Израиля. Странную картину представляет и израильский парламент (кнессет). После апрельских выборов законодателям пришлось дважды принимать присягу. Результатом такой странной ситуации является фактическое бездействие парламента.

Ликуд, правая партия Нетаньяху, получила в апреле относительное большинство в 35 мест, но затем из-за споров и ссор с главными правыми союзниками не смогла создать большинство в законодательном органе, состоящем из 120 депутатов. Такая патовая ситуация привела к беспрецедентным досрочным выборам в сентябре.

После них наступила очередь главного противника Нетаньяху, бывшего командующего армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) Бенни Ганца. Но пока и он не добился успеха. Его альянс «Кахоль лаван» (синие-белые) обошел на сентябрьских выборах Ликуд и стал победителем, но это чистая формальность, поскольку у Ганца всего на одно место больше, чем у Нетаньяху.

У него, правда, еще есть время, до конца следующей недели, для формирования правящей коалиции. Если же и Ганц потерпит неудачу, то израильтянам придется идти на избирательные участки третий раз в году.

Патовая ситуация ощущается во всей стране, которая живет без нормально функционирующего правительства, в действительности, уже почти год. Правящая коалиция Биньямина Нетаньяху оказалась на грани распада в декабре 2018 года. Парламентарии грустно шутят о том, как мало они сделали, будучи не в состоянии принимать решения, а мэр крупного города на юге Израиля пожаловался, что из-за фактического паралича законодательной и исполнительной власти он не может утвердить новые автобусные маршруты у себя в городе.

«Выиграйте, проиграйте, уйдите, останьтесь… но сделайте хоть что-то, — заявил он. — В этом году мы живем, как в отеле “Калифорния”». Мэр вспомнил известную песню американской группы Eagle об отеле «Калифорния», который нельзя покинуть.

Даже ближайший союзник Нетаньяху, президент Трамп, не удержался на этой неделе от шутки: «Они проводят выборы, но никого не выбирают. По крайней мере, мы в Америке знаем, кто в Израиле босс»».

Бездействие парламента сказывается на всей жизни Израиля, включая экономику. Особенно сильно страдает финансирование инфраструктурных проектов. Достаточно сказать, что кроме неутвержденных автобусных маршрутов, пришлось остановить обсуждение строительства метро в Тель-Авиве.

Международная обстановка тоже складывается не в пользу Тель-Авива. Иран начал обогащать уран, ХАМАС укрепил доминирование к секторе Газа, а Дональд Трамп положил на полку американский план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, который обещал Иерусалиму фактическое признание захваченных им территорий на Западном берегу Иордана.

Конечно, и. о. премьера Нетаньяху не сидит, сложа руки. Он приказывает наносить удары по иранским позициям в Сирии, ведет переговоры с иностранными лидерами и проводит перестановки в своем временном кабинете. На этой неделе, например, он назначил военным министром Нафтали Беннета, популярного в народе лидера партии «Новые правые», а во вторник приказал уничтожить лидера «Исламского джихада» в секторе Газа Баху Абу аль-Ату. За ракетно-бомбовым ударом по Ате последовал град из примерно 250 палестинских ракет, выпущенных по южному Израилю. Естественно очередная «война» с палестинцами, продлившаяся два дня, привела к сплочению политических сил в Израиле и сыграла на руку Нетаньяху. Политологи считают убийство Аты, «заказанное» Нетаньяху, его мастерским ходом. Даже противник Нетаньяху Ганц был вынужден похвалить решительность премьера.

Биньямина Нетаньяху поджимает время. Дело в том, что в декабре начнется суд по обвинению его в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Процесс может погрузить Израиль в еще более глубокий политический кризис.

Нетаньяху, конечно, отрицает все обвинения. Согласно опросу, проведенному Институтом израильской демократии, более половины израильтян считают, что он должен уйти в отставку. Если же Биньямин Нетаньяху будет признан виновным, то количество желающих его отставки возрастет почти до двух третей – 63%.

Трудно не верить результатам опроса, согласно которым большинство избирателей устали от бесконечных интриг и борьбы политиков и готовы поддержать правительство, созданное после третьих выборов каким угодно политиком. Но сможет ли это сделать хотя бы кто-то?

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