Курс доллара: рубль пробил психологическую отметку

В четверг российский рубль развернулся к доллару и евро после четырёх дней снижения. К завершению вечерней сессии курс доллара на Московской бирже составлял 63,98 руб., что 40 коп., ниже уровня закрытия основной торговой сессии среды. Таким образом, курс рубля преодолел психологическую отметку 64,00 руб., которая не удержал в начале недели. Понизился и курс евро, который торговался по 70,62, просев на 16 коп.

По мнению экспертов, курс нацалюты весь вчерашний день укреплялся к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, цены на которую в четверг выросли более чем на 1 % после выхода данных API о неожиданном падении запасов «чёрного золота» в США.

Кроме того, фактором поддержки рубля становится российский налоговый период, стартующий уже сегодня. В частности, об этом заявил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Он считает, что курс рубля получит поддержку со стороны налоговых выплат. Кроме того, нацвалюта может солидно укрепиться на фоне роста рынка энергоносителей и спроса на валюты развивающихся рынков, вернув курс доллара в диапазон 62,50-64,00 руб.

В свою очередь Антон Покатович из «БКС премьер» предположил, что курс доллара завершит неделю в диапазоне 63,90-64,50 руб., а основное внимание трейдеров останется прикованным к новостям вокруг торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

Андрей Люшин из Локо Банка полагает, что планируемая диверсификации средств ФНБ в сторону большей доли евро и других резервных мировых валют за счёт сокращения долларовой части вряд ли сильно повлияет на курс рубля в среднесрочной перспективе.

Между тем, по мнению Владимира Евстифеева из банка «Зенит», отсутствие острой потребности в дальнейшем смягчении монетарной политики Федрезерва является негативным для высокодоходных рынков. Однако, как пояснил эксперт, они пока отреагировали довольно сдержанно. Поэтому курс рубля выглядит пока несколько оторванным от реальности, а стоимость нацвалюты в большей степени определяют нефундаментальные факторы, такие, как движение спекулятивного иностранного капитала и погашения внешних займов.

По мнению Евстифеева, до конца недели курс доллара должен остаться в коридоре 64,00-64,50 руб. Далее поддержку нацвалюте может оказать налоговый период, но его объём оценивается на 20% меньше, чем октябрьские платежи. Поэтому ждать сильного положительного влияния на курс рубля, как предполагает эксперт, всё-таки не приходится.