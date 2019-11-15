Медведев запретил россиянам сдавать квартиры посуточно

Российский премьер Дмитрий Медведев свои постановлением запретил сдавать в России квартиры посуточно. Новость публикует портал правовой информации.

В документе говорится, что также в жилых помещениях запрещено размещать промышленные производства, осуществлять миссионерскую деятельность и устраивать гостиницы.

«Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг», — говорится в документе.

Согласно документу, жилое помещение разрешено использовать для осуществления предпринимательской деятельности, но только пи условии, что это не мешает жильцам многоквартирного дома. Также разрешена долгосрочная аренда жилья, но при условии регистрации арендатора по месту временного жительства.