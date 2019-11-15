Московские разработчики планируют поставлять 3D-принтеры в Китай

Московский производитель PICASO 3D планирует поставлять столичные 3D-принтеры в Китай. Соглашение о намерениях с пятью китайскими дистрибьютерами было подписано в рамках международной выставки «China International Import Expo 2019», прошедшей в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Столичный 3D-принтер Designer X PRO был разработан три года назад и насчитывает всего несколько аналогов в мире. На данный момент разработчик осуществляет единичные поставки оборудования в Европу, США и Канаду. Интерес к продукции со стороны китайских дистрибьюторов подтвердил конкурентоспособность отечественных разработок, считают в правительстве Москвы. Объем поставок пока не определен.

«Принято думать, что мы все закупаем в Китае. И, например, даже для меня стало своего рода открытием, что столичные 3D-принтеры смогли покорить китайских партнеров не только стоимостью, надежностью и функциональностью, но и инновационными технологиями печати. Только за первые восемь месяцев 2019 года Москва поставила в Китай механическое оборудование, компьютеры, электроприборы, электронику и другие товары на более чем 854 млн долларов. За этот период объемы несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Китай выросли почти на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (519 млн долларов)», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Московская экспозиция на выставке «China International Import Expo 2019» продемонстрировала широкий спектр продукции: от разработок нейросетевых решений и элементов для авиационного оборудования до производства оборудования по переработке какао-бобов. По Александра Прохорова, всего для столичных производителей было проведено порядка 120 деловых встреч с потенциальными китайскими партнерами и подписано соглашений о намерениях на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Организатором коллективного стенда стал Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и промышленных технопарков «Моспром», подведомственная организация Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.