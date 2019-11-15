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Польша уведомила «Газпром» о нежелании продлевать газовый контракт

Москва, 15.11.2019
  • Польша уведомила «Газпром» о нежелании продлевать газовый контракт

Из открытых источников

Российская компания «Газпром» получила уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG о нежелании продлевать контракт по закупке газа. Действие документа истекает в конце 2022 года.

В сообщении говорится, что 15 ноября 2019 года PGNiG «подала в ПАО «Газпром» декларацию о расторжении 31 декабря 2022 года контракта на покупку и продажу природного газа». Уточняется, что контракт был подписан 25 сентября 1996 года и в соответствии с его положениями, Польша должна уведомить российскую сторону за три года до окончания срока действия договора о намерении продлить газовое соглашение или же отказаться от этого.

Перед тем, как направить Москве уведомление об отказе от закупок газа, планы озвучил представитель польского правительства по вопросам энергетики Петр Наимский.

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