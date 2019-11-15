Порошенко стал фигурантом минимум 13 уголовных дел

Экс-президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Главную военную прокуратуру на 10 утра 15 ноября, но не явился по повестке. Кроме того, Государственное бюро расследований Украины возбудило 13 уголовных дел в которых фигурирует Порошенко. Пользуясь депутатской неприкосновенность Порошенко игнорирует повестки от Главной военной прокуратуры и от Государственного бюро расследований.

Петр Порошенко прошел в новый состав Верховной Рады по списку своей партии «Европейская солидарность». Парламент 3 сентября проголосовал за снятие с депутатов неприкосновенности, но это решение вступит в силу только с 1 января 2020 года. Однако Верховная Рада, в которой большинство принадлежит партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», может лишить Порошенко неприкосновенности в индивидуальном порядке.