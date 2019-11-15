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Прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о странной погоде в России

Москва, 15.11.2019
  • Прогноз погоды на выходные: синоптики предупредили о странной погоде в России

Валерий Шарифулин/ТАСС

Предстоящие выходные в России, по прогнозу синоптиков, продолжат тренд на странную погоду, которая наблюдается в России почти всю календарную осени. В частности, как предупреждают синоптики, в эти выходные в северных регионах страны будет морозная, но нестабильная климатическая обстановка с температурными качелями; на юге и в центральных регионах свои странности – температурный фон ожидается выше климатической нормы.  

Прогноз погоды на выходные на севере России

По прогнозу синоптиков, в предстоящий уикенд будет холодно в северных регионах России. При этом пик морозов придётся на субботу, 15 ноября. Так, в Красноярске в ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус 22-25 градусов ниже нуля. Завтра днём также будет очень холодно – минус 18-20 и небольшой снег. Но уже к вечеру погода вновь удивит своим странным характером – снег усилится, а температурный фон начнёт повышаться и к утру воскресенья составит минус 7-9.

По похожему сценарию будет развиваться погодная ситуация в Новосибирске, где синоптики прогнозируют классические температурные качели. Ещё в среду, 13 ноября здесь было всего минус 3-4, вчера подморозило до минус 14, сегодня – до минус 18, а в субботу ожидается до минус 20. При этом уже в воскресенье тёплый атмосферный фронт повысит температуру до минус 2-3. Очередное очень чувствительно похолодание принесёт в Новосибирск арктический циклон, который накроет город в ночь на вторник, 19 ноября и понизит температуру воздуха до 25 градусов мороза.  

А вот в Екатеринбург уже сегодня наблюдается почти весенняя погода. Всего за сутки столбики термометров поднялись со вчерашних минус 15 до сегодняшних минус 1. В субботу, по прогнозу синоптиков, и вовсе ожидаются плюс 1-2. В воскресенье будет около нуля и выпадет снег.

Погода на юге России. Прогноз синоптиков на выходные

Странная погода, но со знаком плюс ожидается по прогнозу синоптиков и в южных регионах страны. В частности, на курортах Краснодарского края почти лето. Так, в Новороссийске в предстоящий уикенд солнечно и плюс 18 в тени. При этом, непосредственно на солнце воздух будет прогреваться до фантастических для середины ноября плюс 23-25. Ещё более комфортная погода ожидается в Сочи. В этом городе-курорте, по прогнозу синоптиков в субботу ожидается плюс 20-21 в тени и до плюс 26-28 на солнце. Относительно тёплым будет и море – вода на побережье прогреется до плюс 17-18.   

Чуть прохладнее, но тоже солнечно и без осадков в эти выходные в Крыму. Например, в Симферополе – плюс 17-18, в Ялте, Евпатории и Саках – плюс 16-17, в Судаке – плюс 15-16, в Феодосии – плюс 14-15, в Керчи – плюс 12-13. Но заходить в море метеорологи не советуют. Из-за прохладных ночей вода не успевает прогреться в светлое время суток, кроме того, возможны холодные течения.

Комфортная, солнечная и без осадков погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в предстоящие выходные на Северном Кавказе. В Майкопе в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 17-18, в Грозном – до плюс 13-15, в Махачкале – до плюс 12-14, в Магасе и Черкесске до плюс 10-12, во Владикавказе и Нальчике до плюс 8-10.  

Погода в СПб и Москве. Точный прогноз синоптиков на выходные

В Санкт-Петербурге в ближайшие выходные будет пасмурно, дождливо, но относительно тепло. В субботу, 16 ноября метеорологи обещают в светлое время суток плюс 2-3 и небольшой дождь, ближе к вечеру возможно усиление ветра. В воскресенье интенсивность осадков увеличится, но зато станет теплее – плюс 6-7, что сразу на несколько градусов выше климатической нормы.

Выше обычных значений для середины ноября будет держаться температурный фон и в Москве, где до начала следующей недели на погоду продолжит влиять антициклонический фронт, из-за чего, по прогнозу синоптиков, атмосферное давление будет повышенным, а воздух прогреется местами до плюс 8. В ночь на субботу, 16 ноября, метеорологи обещают в столице плюс 1-2, днём – 4-6 градусов выше нуля. В ночь на воскресенье сохраниться тёплая погода – плюс 2-4, днём 17 ноября температурный фон повысится до плюс 7-8. При этом осадков и сильного ветра не ожидается. В начале новой недели, по прогнозу метеорологов, характер погоды в регионе не изменится.

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