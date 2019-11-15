Путин предупредил о риске зайти в тупик по вопросу об особом статусе Донбасса

В ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию на Украине, напомнив о важности отвода войск от линии разграничения в Донбассе.

Как подчеркнул российский лидер, он опасается, что на место украинских войск, которые уже отведены от линии разграничения, могут прийти другие вооружённые формирования «самостийной».

«Это могут быть и внутренние войска, и Нацгвардия, – пояснил Путин. – Тогда в ответ на эти действия всё тоже самое сделают ополченцы ДНР и ЛНР».

Но, как считает глава РФ самое важное заключается в другом. Путин напомнил, что в последнее время от первых лиц Украины можно услышать, что они думают над тем, чтобы принять другой закон о статусе Донбасса.

«Какой другой? Если будет принято нечто такое, которое не будет согласованно с представителями ЛНР и ДНР, то тогда всё мгновенно зайдёт в тупик», – цитирует Путина сетевое издание «Вести. Экономика».