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Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Москва, 15.11.2019
  • Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Из открытых источников

Российский президент Владимир Путин считает, что новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» только обостряет и без того непростую ситуацию, связанную с переговорами по газу. Заявление прозвучало на полях саммита БРИКС в Бразилии в свете очередного иска украинской компании «Нафтогаз» к российской газовой корпорации «Газпром».

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов», - прокомментировал российский лидер. Он назвал происходящее «бредом и обострением ситуации».

Путин заверил, что Москва готова договариваться с Киевом по всем самым острым вопросам, в том числе по газу.

Напомним, в декабре истекает срок договора между Россией и Украиной по транзиту газа в Европу. Киев предъявил Москве несколько исков по взысканию долгов, которые, по мнению украинской стороны, должны быть им перечислены «Газпромом».

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