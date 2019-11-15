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Путин рассказал, готов ли он встретиться с Зеленским один на один

Москва, 15.11.2019

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, который проходил в Бразилии, ответил на вопрос одного из представителей СМИ, готов ли он встречаться в формате один на один с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению главы РФ, он не считает такие переговоры полезными до встречи в «нормандском формате». При этом он подчеркнул, что если встреча с Зелинским состоится, то её надо тщательно готовить, передаёт РИА Новости.

«Поэтом сейчас не вижу смысла суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Думаю, что в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Украины», – резюмировал Путин, добавив, что у него с Зеленским есть «полный контакт», но для встречи один на один нужно прийти к каким-то решениям.

Ранее сообщалось, что накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал заявление о возможной встрече президентов «самостийной» и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, пока такая встреча не планируется, а речь идёт лишь о подготовке саммита в «нормандском формате»

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе 5-го ежегодного политического форума «Астана Клуб» заявил, что предложил организовать встречу между главами РФ и Украины. При этом он подчеркнул, что уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет.

«Я об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», – сказал Назарбаев.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России признательны господину Назарбаеву за его усилия по налаживанию российско-украинских отношений. При этом он отметил, что встреча без её тщательной подготовки не принесла бы большую пользу.

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