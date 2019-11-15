Российский бюджет стал дефицитным

Согласно данным, опубликованным на сайте российского Министерства финансов, за январь-октябрь 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом на уровне 3,071 трлн рублей. Доходы в отчетный период достигли 16 трлн 670 млрд рублей, а расходы – 13 трлн 598 млрд рублей.

При этом нефтегазовые доходы были на уровне 6 трлн 677 млрд рублей, ненефтегазовые — 9 трлн 993 млрд рублей. Расходы на социальную политику в январе-октябре составили 4 трлн 055 млрд рублей, на национальную оборону и безопасность — 2 трлн 229 млрд рублей и 1 трлн 504 млрд рублей соттветственно, на национальную экономику — 1 трлн 670 млрд рублей. ЖКХ потребовало 188,2 млрд рублей, общегосударственные вопросы — 991,9 млрд рублей, образование — 650,5 мон рублей.

А вот последний отчетный месяц удивил! Так, в октябре бюджет РФ был исполнен с дефицитом на уровне 15,064 млрд руб., или 0,2% ВВП. Доходы за октябрь составили 1 трлн 635,077 млрд руб., расходы - 1 трлн 650 141 млрд руб.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, дефицит за октябрь не является переломом тренда на профицит бюджета, в который мы вступили где-то в 2017 году, и который продлится еще около 10 лет. Если в экономике не будет сильных потрясений, итоговый профицит бюджета за 2019 год может составить около 4 трлн рублей, полагает он. Как ни парадоксально звучит, отмечает эксперт, но именно кризисы и девальвации 2008 и 2014 помогли экономике найти хоть какое-то равновесие по доходам и расходам бюджета, правда, заплатило за это равновесие все общество своим уровнем жизни. С точки зрения Ильи Жарского, большой профицит бюджета не является благом, копить деньги в таких масштабах бессмысленно, их нужно тратить внутри страны,но для этого требуются реформы, в том числе напрямую с экономикой не связанные, например, судебная, которая могла бы обеспечить защиту прав собственности предпринимателей.

Профицит можно было бы понемногу вкладывать в снижение налогов, так как уже понятно, что собранных налогов хватает, а рост экономики замедлился до неприличных для развивающейся страны 1-1.5%, считает эксперт.