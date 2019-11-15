Россия потребовала от США вернуть сирийцам их нефть

США должны вернуть Сирии все нефтяные месторождения и освободить арабскую республику от иностранного присутствия, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский. Действия США, по словам дипломата, выглядят в глазах простых сирийцев, как «грабеж».

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия», - заявил Полянский. Он подчеркнул, что это должно быть сделано, несмотря на то, что на кону «такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть». Он добавил, что возврат нефтяных месторождений под контроль сирийских властей, стал бы реальным вкладом США в гуманитарное содействие населения САР.

Напомним, примерно 90% добычи нефти в Сирии расположено на восточном берегу Евфрата, где, несмотря на заверения американского президента Дональда Трампа о выводе всех военных США, все-таки осталась часть контингента. По словам Трампа, в задачи этой части американских военных входит охрана нефтяных объектов от террористов, для которых нефть является основным источником дохода. Трамп заявляет, что пришло время «пустить» в регион курдов, которым «нужны деньги».