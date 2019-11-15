Россия взяла под контроль военную базу США в Сирии

Аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере Сирии, на котором располагалась военная база США «Сиррин», перешел под контроль военной полиции России, сообщает «Российская газета», ссылаясь на Министерство обороны. 13 ноября военнослужащие США спешно покинули территорию.

Как рассказали в российском военном ведомстве, полиция приступила «к охране важных инфраструктурных объектов». При этом, по словам источника, на аэродроме могут остаться ловушки от «прежних хозяев».

Сообщается, что американская армия планировала надолго остаться на базе, поскольку здесь есть все для комфортного проживания вдали от дома. Модули оборудованы кондиционерами, есть автономная система энергообеспечения и даже зал для фитнеса с тренажерами.

Данная авиабаза являлась одним из самых крупных объектов армии США на территории Сирии. Накануне базу покинули сотни грузовиков, также очевидцы слышали взрывы – военнослужащие армии США уничтожали то, что не смогли забрать с собой.

Как рассказали в Минобороны, российские военные зашли на базу взяли внутренней и внешней периметр под охрану, далее были выставлены посты, ведется патрулирование. В настоящее время базу исследуют саперы.