Россияне не смогут получать двойное гражданство на Украине

Василий Бондар – заместитель главы МИД «самостийной» – заявил, что в соответствии с законопроектом, разрешающем наличие нескольких гражданств – россияне не смогут получить украинский паспорт.

Напомним, согласно конституции страны украинцам иметь гражданство другой страны. При этом новый глава государства Владимир Зеленский ранее поручил главе внешнеполитического ведомства «самостийной» разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям диаспоры за рубежом.

После чего министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что сейчас в стране нарабатываются концепции введения двойного гражданства. Однако, как пояснил Бондар, российские граждане не смогут получить на Украине двойное гражданство, передаёт РИА Новости.