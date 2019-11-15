Россияне оценили качество отечественных продуктов питания

Качество российских продуктов питания не уступает импортным аналогам, в отношении которых было введено эмбарго, считает большинство россиян. Новость публикует «Российская газета», ссылаясь на исследование «Роскачества».

В высоком качестве российской продукции уверены 76%. 26% респондентов уверены, что российская продукция в принципе лучше импортной.

Большинство опрошенных волнует качество молочной продукции. О проблемах в этом секторе пищевого производства сообщили 30% респондентов. В частности, россиян волнует пальмовое масло, которое добавляется в продукцию недобросовестными производителями.

Согласно исследованию «Роскачества», больше всего проблем выявлено в производстве творога и творожной продукции. Здесь называются фальсификат и низкое качество продуктов. В несоответствии творожной продукции стандартам качества уверены более 60% респондентов. На втором месте в рейтинге недоверия качеству продукции находятся мясо и птица, на третьем - рыба.