4 декабря в театре «Новая опера» состоится премьера литературно-музыкального спектакля «Следствие одной пластинки». Его главными героями станут всенародно любимый актер Леонид Каневский и блистательная пианистка Басиния Шульман. Программа приурочена к 120-летию со дня рождения легендарной советской пианистки Марии Юдиной и строится вокруг удивительного эпизода ее отношений со Сталиным — он становится призмой, позволяющей взглянуть на важные события нашей истории и культуры.

Рассказ о Марии Юдиной - гениальной пианистке ХХ века основан на реальных событиях. Полудетективная история о ночной срочной записи концерта Моцарта в далекой военной Москве имела далеко идущие, поистине мистические последствия. Леонид Каневский поможет зрителям погрузиться в атмосферу того непростого времени, когда порой лишь музыка и бесстрашие выдающихся людей помогало выжить и обрести нравственные ориентиры. Басиния Шульман и симфонический оркестр театра «Новая опера» исполнят знаменитый Фортепианный концерт Моцарта №23.

Также в концерте прозвучит вокальные сочинения Дмитрия Шостаковича и фрагменты театральных произведений Сергея Прокофьева, по иронии судьбы покинувшего этот мир в один день с Иосифом Сталиным. В концерте принимают участие солистка театра «Новая опера» Анастасия Бибичева (меццо-сопрано) и солист Большого театра России Максим Пастер (тенор). За дирижерским пультом Симфонического оркестра театра «Новая опера» — Юрий Медяник.

Автор и художественный руководитель проекта Басиния Шульман.

Билеты на сайте:

https://novayaopera.ru/afisha-i-bilety/performance/sledstvie-odnoj-plastinki/?place=3886743

https://novayaopera.ru/afisha-i-bilety/pokupka-biletov/?performance_id=3886743