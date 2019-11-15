Украина жалуется на военный потенциал России в Черном море

Россия повысила свой боевой потенциал в Черном море после введения в строй кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр», что вызывает крайнюю степень озабоченности у украинской стороны, сообщил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко в ходе выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе. Новость публикует пресс-служба Минобороны Украины.

Военный особо отметил, что за последние пять лет Россия в несколько раз увеличила боевой потенциал в акватории Черного моря, сконцентрировав в регионе большое количество техники, - «новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет "Калибр" дальнего действия». Воронченко сообщил, что суммарный залп российских ракет «Колибр» составляет «72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет». Москва создает в районе Черного моря «глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны» путем усиления противоракетной обороны установками С-400 и пополнением авиационного парка за счет поставок новых истребителей и бомбардировщиков.

Украина должна ответить на этот вызов восстановлением собственных военно-морских возможностей в регионе, заявил военный.

Напомним, ракеты «Калибр» являются целевым вооружением для атомных подлодок проекта 885 «Ясень». Их дальность действия составляет 2,5 тысячи километров.