У американцев осталась в запасе еще одна мера против «Северного потока — 2»

Самый важный партнер. Спарринг-партнер

На сайте американского конгресса появился анонс, согласно которому «будущая политика в отношении РФ» станет темой слушаний в международном комитете сената в ближайшую среду, 20 ноября. Никакой иной такой политики, кроме санкций, американские законодатели давно не обсуждают, поэтому характер слушаний и на этот раз предсказать нетрудно. К сегодняшнему дню накопилось не менее 12 законопроектов, предлагающих новые антироссийские санкции. Внесены они в основном членами палаты представителей. Это ограничения против банков, которые «обеспечивают поддержку усилий РФ по подрыву демократических институтов в других странах», санкции в отношении инвестиций в российские СПГ-проекты и в российский рублевый госдолг, уточняет портал Finanz.

Чтобы помочь сенаторам разобраться в санкционных законопроектах и заодно узнать мнение администрации, приглашен замгоссекретаря Дэвид Хейл, выполняющий функции заместителя Майка Помпео по политическим вопросам.

Несмотря на такое обилие идей в области антироссийских мер, они не находят серьезной поддержки. В этом году к прежним добавились только максимально мягкие санкции против валютного долга РФ: запрет американским инвесторам на покупку новых выпусков ОФЗ в иностранной валюте, а Минфину РФ — на выпуск долларовых евробондов, напоминает Finanz, уточняя, что за счет вторичного рынка доля иностранных инвесторов в последних растет и на конец III кв. достигла 56,2%.

При текущей политической конфигурации в США, когда Трамп остается в кресле президента, а в сенате большинство у в целом лояльных к нему республиканцев, шансы принятия новых санкций малы, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Конгрессмены, пытающиеся «наказать» Россию, на текущем этапе могли выжать максимум из ситуации, продавив в поправках к законопроекту о бюджете Пентагона распространение ограничений на новые выпуски еврооблигаций в долларах. Новые инициативы теперь едва ли найдут поддержку – расследование спецпрокурора Мюллера не подтвердило «вмешательство русских в выборы», США «почти» покинули Сирию, а Украина может лишиться военной помощи из-за «экономии».

Трамп осознает, что Россия – ключевой геополитический игрок, без которого не решается ни один важный вопрос ни на Ближнем Востоке (пример с операцией Турции против курдов), ни, скажем, с КНДР; с интересами России приходится считаться в Венесуэле. Россия может быть посредником в переговорах с Китаем. Поэтому, отмечает аналитик, в последние дни появились сообщения о том, что президент США, возможно, будет в Москве на празднованиях Дня победы 9 мая. Тяжело представить, что это будет возможно, если США пойдут на расширение санкций.

Россия – хороший «тренажер» для зарабатывания политических очков, но в США, где в скором времени предвыборная борьба перейдет в активную фазу, наибольшую остроту в общественных дискуссиях вызывает отнюдь не Россия, говорит Михаил Коган. Американцев больше заботят темы медицинского обеспечения, налогообложения корпораций и населения, финансирования инфраструктурных расходов, высоких цен на лекарства, монополии технологических гигантов и экологии.

Социальные сети рапортуют об активном удалении созданных страничек «русских троллей», но серьезных последствий это в себе не несет. Большинство в Конгрессе считает, что они уже донесли месседж – ужесточение санкций последует в случае, если будет выявлено активное вмешательство в ход выборов.

Впереди уже Рубикон – расширение ограничений на рублевый долг или на вторичный долговой рынок может ударить как по самим американским компаниям, так и сделать невозможным решение многих международных вопросов. По этой причине, считает Михаил Коган, можно ожидать сохранения статус-кво, по крайней мере до президентских выборов.

Санкции на потоке

Обсуждение санкций против России – это далеко еще не финальный этап в их одобрении, уверен, в свою очередь, генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер. Политические силы внутри правительства США пребывают сейчас в раздробленном состоянии, к концу подходит президентский срок Трампа, американцев и правящие элиты в ближайшее время вопросы дальнейшего курса страны начнут волновать гораздо больше, чем новые способы «наказать» Россию за присоединение Крыма и другие действия на политической арене мира. Между тем, угроза принятия новых санкций все же сохраняется, так как они стали уже неотъемлемой частью американской модели взаимоотношения с другими странами и партнерами.

Чтобы понимать, что грозит России, необходимо отметить все те неодобренные конгрессменами меры, которые лоббировали их коллеги, считает аналитик. В первую очередь это риск введения ограничений на покупку российского госдолга, запрет на долларовые операции российских банков, а также ограничения на долларовые расчеты для правительства, что как следствие также бы ударило на обслуживание госдолга. Еще одна сфера, где США не готовы уступать России – европейский рынок газа и «Северный поток — 2», который усилиями лоббистов и санкций уже точно не сможет быть завершен к концу текущего года.

И в то же время, несмотря на эти усилия, проект будет достроен и даже, возможно, сможет работать на полную мощность в 55 млрд куб м газа в год, считает Евгений Вальтер. Однако у США еще есть немного времени, чтобы успеть принять ограничивающие санкции для судов – трубопрокладчиков. Сейчас в Конгрессе лежат и ждут своего часа сразу два законопроекта на эту тему.

В целом, заключает эксперт, учитывая предыдущий опыт введения санкций против России, серьезных опасений того, что они создадут эффект паники, ожидать не стоит. Даже если они затронут интересы российских банков в их валютных операциях и создадут дополнительные ограничения на госдолг – резервов для удовлетворения внутренних потребностей и реализации нацпроектов должно хватить.

Также не критично, если Минфину будет сложнее размещать облигации в долларах, так как основные займы размещаются через внутренний долг. С точки зрения экономики в целом, все будет более или менее стабильно, так как бюджет профицитен: до 21 года согласно бюджетному прогнозу профицит превысит 1-0,8% ВВП. С точки зрения экономического роста этот показатель обещает низкий рост, но с точки зрения устойчивости к санкциям, он дает немного уверенности в устойчивости существующей системы.

Политическое руководство Европы, официально, совершенно точно будет поддерживать новые санкции, если таковые введут, так как северо-атлантическое единство требует от них таких действий, уверен руководитель компании «Алегрия» Денис Грипас. Но будет закрывать глаза, когда европейский бизнес станет обходить эти санкции, скорее всего, даже помогать предпринимателям.

Санкции уже давно превратились в обоюдоневыгодный инструмент, констатирует эксперт. Общение нашей компании с европейскими бизнесменами показывает, говорит он, что эти санкции им уже надоели, и они готовы от них отказаться. Но политика есть политика.

Опасаться их стоит, уверен Денис Грипас: любые санкции США больно бьют по российской экономике. Да, есть небольшой нивелирующий фон от контрсанкций. Но в целом, их эффект ощутим. Впрочем, полагает руководитель компании, эти санкции российская экономика точно выдержит.