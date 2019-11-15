В Прибалтике назвали «самое слабое звено» обороны

Латвия является «самым слабым звеном» в обороне Прибалтики, заявил в эфире телеканала LTV7 экс-командующий эстонскими силами обороны, депутат Антс Лаанеотс.

По мнению военного, страна не способна защитить даже свои территории, а не то что помочь с обороной всему региону.

Лаанеотс заявил, что аналогичного с Эстонией мнения придерживается и Литва, которая тратит много средств на малочисленную армию.

Латвийская армия, которая насчитывает шесть тысяч человек, не в состоянии решить задачи, которые «может поставить наш восточный сосед», даже при поддержке военных формирований из добровольцев, заявил депутат.

«Россия начала перевооружение и очевидно готовится к какой-то агрессии», - заявил Лаанеотс, который, в этой связи, советует Риге занять вплотную перевооружением своей армии. Он привел в пример эстонские вооруженные силы с их практикой срочной службы, что позволило Таллинну собрать в ряды своей армии 70 тысяч человек и еще 26 тысяч добровольцев, которые служат в вооруженных организациях.

Напомним, Литва к 2024 году намерена увеличить на четверть численность личного состава вооруженных сил республики. Так с 21,3 до 26,9 тысячи увеличится число военнослужащих армии Литвы, число профессиональных военных с 11,4 до 15,6 тысячи человек. Планируется увеличение числа генералов и старших офицеров.