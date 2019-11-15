В ЦБ РФ оценили возможность выпуска пятидесятирублёвой монеты

Владимир Демиденко – глава департамента наличного денежного обращения российского Центробанка – оценил вероятность выпуска пятидесятирублёвой монеты. По его мнению, необходимость чеканки такой монеты пока не очевидна, передаёт «Газета.Ru».

При этом он напомнил, что за выпуск новой монеты активно выступают представители вендингового бизнеса, которым она нужна для сдачи.

«Но мы должны понимать, что РФ очень активно развиваются безналичные платежи. А при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит минимум 20-30 лет. С приходом же безналичных платежей, даже бумажные купюры понемногу отмирают», – резюмировал Демиденко, добавив, что регулятор очень наблюдет за ситуацией и в случае необходимости готов принять решение о выпуске новой монеты.