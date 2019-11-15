Зеленский подписал документ об отделении ГТС от «Нафтогаза»

Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа.

По словам, руководителя Офиса президента «самостийной» Юлии Ковалив, подписанный законопроект обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств государства по отделению деятельности по транспортировке «голубого топлива» и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с законодательством ЕС.

Таким образом, новый оператор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) будет передано в собственность АО «Магистральные газопроводы Украины», 100% акций которого правительство «незалежной» уже передало в управление Минфину. Кроме того, новый оператор получит в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Напомним, ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в неё входят более 70 компрессорных станций и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.