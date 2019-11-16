Наручные брендовые часы: как выбрать

Существует множество известных часовых брендов. Однако если стиль модели вызывает отторжение, то нет смысла приобретать ее лишь из-за наличия на циферблате заветной надписи.

При поисках часов из лимитированной серии в магазине https://www.ankershop.ru нужно учитывать, что выпуск в три или даже две тысячи экземпляров в действительности не считается лимитированной серией.

Всегда найдется тот, кто критически оценит любые часы. Поэтому при выборе этих изделий нужно руководствоваться, прежде всего, собственными предпочтениями, а не чужими мнениями. Помимо внешнего оформления часов, нужно учитывать и особенности их механизма. Предпочтение следует отдавать надежным брендам. Нельзя приобретать изделия с сомнительной начинкой.

Большое значение имеет размер часов. Хотя массивные модели считаются модными, нужно исходить, прежде всего, из размера своего запястья. Изделия XL размера на хрупком запястье будут смотреться не только странно, но и нелепо. Для делового стиля надо выбирать тонкие часы, которые легко прячутся под манжету сорочки, а не выпячиваются напоказ.

Наличие надписи WR30 на часах не означает, что в них можно нырять на глубину тридцать метров. Они надежно защищены от дождя и брызг, но для дайвинга следует приобретать модели, рассчитанные на погружение на глубину не менее метров. Приобретать многофункциональные часы для престижности бессмысленно. Если большинство функций не будет использоваться, то лучше купить простую модель.

После покупки брендовых часов нужно обращаться с ними бережно. Надо хранить их в отдельной коробке и периодически отдавать на профилактику. В таком случае они прослужат очень долго. Хотя покупка часов нередко рассматривается в качестве инвестиций, это справедливо применительно лишь к некоторым моделям. Большинство данных изделий не сохраняет свою ценность с течением времени. Так что при покупке уникальных часов в расчете на их продажу с выгодой через некоторое время надо учитывать, что зачастую эту выгоду, в лучшем случае, получат только внуки их владельца. Приобретение брендовых часов на один раз – также неудачное решение. Лучше купить один экземпляр действительно качественных часов, чем обзавестись целой коллекцией заурядных изделий.