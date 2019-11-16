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Прогноз погоды на 14 дней: такого не было никогда – синоптики о погоде в России

Москва, 16.11.2019
  • Прогноз погоды на 14 дней: такого не было никогда – синоптики о погоде в России

YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

Погода продолжает удивлять жителей России своей непредсказуемостью. Как утверждают синоптики, таких аномалий, которые сейчас происходят с погодой в нашей стране, ранее никогда не было. По прогнозу метеорологов, в ближайшие 14 дней жителей Русской равнины ожидают очередные климатические сюрпризы.

Погода на курортах Краснодарского края. Прогноз на 14 дней

Так, по прогнозу синоптиков, удивительная погодная обстановка сейчас наблюдается на морских курортах Краснодарского края. В ближайшие 14 дней здесь будет сухо, солнечно и аномально тепло. Как утверждают метеорологи, ноябрь-2019 может стать самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой на Кубани. Например, в Новороссийске в период с 17 по 30 ноября средняя дневная температура составит 15 градусов выше нуля. При этом на предстоящей неделе термометры будут показывать плюс 15-17, а на солнце воздух может прогреться до плюс 19-22.

В последние 7 дней ноября станет немного прохладнее, небо закроют плотные облака, возможны осадки, но сильными и продолжительными они не будут. При этом дневной температурный фон составит плюс 9-12. После полуночи также вполне комфортно - плюс 6-10, но синоптики прогнозируют усиление ветра, порывы которого могут составить 12-14 метров в секунду.  

Почти майская погода ожидается в предстоящие 14 дней в Сочи. В этом городе-курорте, по прогнозу синоптиков, с 17 по 24 ноября в тени прогнозируется плюс 15-20 и до плюс 25 на солнце. С 25 ноября и до начала декабря – плюс 11-13 днём и 9-12 выше нуля – ночью. Относительно тёплым будет и море – вода на побережье на предстоящей неделе прогреется до плюс 17-18. 

Прогноз погоды на 14 дней в Крыму  

Чуть прохладнее, но тоже солнечно и без осадков в ближайшие 2 недели будет в Крыму. Например, в Симферополе с 17 по 24 ноября дневная температура составит плюс 12-15, в Саках, Ялте и Евпатории – плюс 10-15, в Феодосии – плюс 8-13, в Судаке – плюс 7-12, в Керчи – плюс 7-11. В последнюю неделю последнего месяца календарной осени на всей территории полуострова возможны кратковременные осадки, на море усилится волнение, а воздух прогреется до плюс 6-12. Такая погода вряд ли позволит туристам искупаться в море, зато посетить интересные, красивые места, которых в Крыму в избытке, сможет любой желающий.

Погода на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа. Прогноз погоды до конца ноября

Комфортная погода с минимум осадков ожидается, по прогнозу синоптиков, до конца месяца на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа. Так, в Пятигорске, Кисловодске, Минводах и Ессентуках днём воздух будет прогреваться до плюс 10. В конце предстоящий недели возможно похолодание до плюс 1-2 и мокрый снег. Однако в последние 7 дней ноября температурный фон поднимется до плюс 7-8, возможны кратковременные осадки.  

На территории Карачаево-Черкессии в ближайшие 14 дней в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 10; в Адыгее – до плюс 17; в Чечне – до плюс 11, в горных районах республики в ночные часы ближе к концу месяца возможны заморозки и небольшой снег.

Аналогичную погоду с 17 по 30 ноября синоптики обещают жителям Дагестана и Ингушетии. Немного холоднее, но всё равно выше климатической нормы в последние две недели ноября будет в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Здесь ожидается плюс 3-5, в ночные часы, прежде всего, в горных селениях ожидается минусовая температура и небольшой снег.  

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 14 дней

В Москве в ближайшие несколько дней сохранится тёплая, комфортная погода. В частности, 17-19 ноября, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 4-6 днём и 2-4 ночью. Как пояснили метеорологи, такая погодная обстановка обусловлена влиянием антициклона из-за чего атмосферное давление будет повышенным и осадков, как минимум до конца следующей недели не ожидается.

Смена климатической обстановки, по прогнозу синоптиков, произойдёт в регионе в среду, 20 ноября – в столицу вторгнется холодный атмосферный фронт, атмосферное давление упадёт, а вместе с ним снизится и температурный фон. Днём ожидается минус 1-2, ночью – минус 4. В субботу, 23 ноября и в воскресенье, 24 ноября метеорологи обещают небольшой снег, при дневной температуре минус 1-2. В самом конце месяца в Москве подморозит до минус 3-4. Такая погода продержится в столице до конца первой декады декабря.

Межуд тем в ситуационном центре Росгидромета заявили, что прогнозы погоды в условиях частых аномальных явлений, которые характерны для этого года в нашей стране и чего ранее никогда не было, можно сравнить с фронтовыми сводками по степени ответственности и возможными последствиями для людей. При этом метеорологи пояснили, что погода не всегда является ключевым фактором для последствий чрезвычайных ситуаций. Основную роль играет качество защитных мероприятий и скорость реакции на возможные бедствия.

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