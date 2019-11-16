В Госдуме рассмотрят законопроект о минимальной зарплате бюджетников

Нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников. Соответствующий документ внёс в Госдуму парламент Республики Северная Осетия – Алания.

Согласно этому законопроекту, который опубликован в электронной базе данных Государственной Думы, предлагается внести изменения в статью № 144 Трудового кодекса России, передаёт РИА Новости.

Предлагается законодательно закрепить, что месячная заработная плата бюджетников не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет свою трудовую деятельность.

При этом отмечается, что данная инициатива затронет медицинских работников, педагогов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также работников сферы культуры.