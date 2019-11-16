В России снизился спрос на сигареты

В РФ существенно упал спрос на сигареты. Согласно информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», который проанализировал данные с 900 тыс. касс по всей стране, за 10 месяцев 2019 года спрос на сигареты снизился на 5%, передаёт RT.

Между тем за тот же период времени отмечается увеличения спроса на стики для электронных сигарет, который вырос сразу в 4,5 раза. При этом лидерами здесь являются крупные российские мегаполисы.

Кроме того, россияне стали реже покупать в аптеках специальные лекарства и пластыри для борьбы с зависимостью от никотина. Предположительно, это связано с тем, что наши соотечественники пытаются заявзать с вредной привычкой при помощи перехода на электронные сигареты и вейпы.