В Следственном комитете прокомментировали смерть политолога Никиты Исаева

В СКР сделали официальное заявление о скоропостижной кончине известного российского политолога и экономиста, директор Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

По словам старшего помощника руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СКР Елены Марковской, следователи проводят проверку по факту смерти Исаев. При этом она подчеркнула, что по предварительной информации, смерть политолога не носит криминальный характер, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Никита Исаев скончался в ночь на 16 ноября в поезде, в котором он возвращался из Тамбова в Москву. Официально причина его смерти пока не называется. Предположительно, он скончался от внезапной остановки сердца.