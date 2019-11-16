В Совфеде оценили законопроект о минимальной оплате труда бюджетникам

Валерий Рязанский – глава социального комитета верхней палаты российского парламента – заявил, что инициатива осетинских законодателей об установлении минимальной планки оплаты труда для работников бюджетной сферы требует очень серьёзного просчёта. Поэтому, по его мнению, на следующий год данную норму реализовать просто невозможно.

При этом член Совфеда пояснил, что все бюджеты, в том числе и региональные, на следующий год уже разработаны, передаёт РИА Новости.

«Так что сейчас говорить о реализации инициативы парламента Северной Осетии не приходится», – подчеркнул сенатор.

По словам Рязанского, это предложение очень хорошее, но всё необходимо просчитывать, так как в настоящее время фонд оплаты труда регионов не сможет покрыть эти возможности.

Ранее сообщалось, что нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о минимальной зарплате бюджетников. Соответствующий документ внёс в Госдуму парламент Республики Северная Осетия – Алания. Согласно этому законопроекту, который опубликован в электронной базе данных Государственной Думы, предлагается внести изменения в статью № 144 Трудового кодекса России.

Предлагается законодательно закрепить, что месячная заработная плата бюджетников не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет свою трудовую деятельность.