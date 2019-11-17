Как выбрать идеальный фасон женского платья

Представительницам прекрасного пола с круглой фигурой следует отдавать предпочтение прямым либо расклешенным моделям, в которых отсутствует акцентирование на животе. Кроме того, им подходят платья, талия в которых занижена или завышена.

На обладательницах прямоугольной фигуры удачно будут выглядеть изделия свободного кроя с поясом. Кроме того, им подходят платья-футляры и прочие приталенные модели.

Женщинам с фигурой в форме «треугольник» нужно носить платья с широкими рукавами и крупным лифом. Чтобы отвлечь внимание от массивных бедер, нижняя часть платья должна быть темной и не иметь декора.

Нижняя часть платья для фигуры в форме «перевернутого треугольника» должна быть яркой, это поможет приковать взгляды к стройным ногам, тогда как верхнюю часть нужно визуально уменьшить. Одежду с пышными рукавами надевать не следует, предпочтение надо отдавать моделям с ассиметричной верхней частью.

Фигуре под названием «песочные часы» или «груша» подходят практически любые фасоны, однако нужно стараться подчеркивать тонкую талию.

При подборе платья в магазине https://samaya-modnaya.ru/ необходимо уделять большое внимание его расцветке. Грамотный выбор расцветки стройнит и омолаживает, тогда как неудачно подобранная расцветка придает усталый вид и делает кожу бледной. При подборе цвета важно учитывать цветотип своей внешности.

Скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства помогают не только фасон и цвет платья, но и его длина.

Девушкам небольшого роста ношение чересчур длинных платьев противопоказано, поскольку такая одежда зрительно уменьшает рост.

Высокие девушки могут носить платья любой длины, однако злоупотреблять слишком короткими моделями не стоит.

С помощью платьев средней длины можно замаскировать проблемные участки на ногах.

Платья большой длины зрительно увеличивают рост и придают фигуре стройность. Прекрасно выглядят вечерние платья в пол.

Обладательницы красивых ног могут носить платье выше колен, однако важно при этом учитывать свою возрастную категорию.

Для обеспечения удобства ношения платья нужно его выбирать в соответствии с собственным стилем. Он зависит от образа жизни и индивидуальных вкусов. Любительницам функциональной одежды, живущим в оживленном ритме мегаполиса, идет стиль casual, тогда как любительницам женственности и красоты следует отдать предпочтение романтическому стилю. Кроме того, для выбора идеального фасона нужно подбирать его к определенному событию.