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Как выбрать идеальный фасон женского платья

Москва, 17.11.2019
Для подбора наиболее подходящего фасона платья, прежде всего, нужно принимать во внимание особенности фигуры.
#PressRelease
  • Представительницам прекрасного пола с круглой фигурой следует отдавать предпочтение прямым либо расклешенным моделям, в которых отсутствует акцентирование на животе. Кроме того, им подходят платья, талия в которых занижена или завышена.
  • На обладательницах прямоугольной фигуры удачно будут выглядеть изделия свободного кроя с поясом. Кроме того, им подходят платья-футляры и прочие приталенные модели.
  • Женщинам с фигурой в форме «треугольник» нужно носить платья с широкими рукавами и крупным лифом. Чтобы отвлечь внимание от массивных бедер, нижняя часть платья должна быть темной и не иметь декора.
  • Нижняя часть платья для фигуры в форме «перевернутого треугольника» должна быть яркой, это поможет приковать взгляды к стройным ногам, тогда как верхнюю часть нужно визуально уменьшить. Одежду с пышными рукавами надевать не следует, предпочтение надо отдавать моделям с ассиметричной верхней частью.
  • Фигуре под названием «песочные часы» или «груша» подходят практически любые фасоны, однако нужно стараться подчеркивать тонкую талию.

При подборе платья в магазине https://samaya-modnaya.ru/ необходимо уделять большое внимание его расцветке. Грамотный выбор расцветки стройнит и омолаживает, тогда как неудачно подобранная расцветка придает усталый вид и делает кожу бледной. При подборе цвета важно учитывать цветотип своей внешности.

Скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства помогают не только фасон и цвет платья, но и его длина.

  • Девушкам небольшого роста ношение чересчур длинных платьев противопоказано, поскольку такая одежда зрительно уменьшает рост.
  • Высокие девушки могут носить платья любой длины, однако злоупотреблять слишком короткими моделями не стоит.
  • С помощью платьев средней длины можно замаскировать проблемные участки на ногах.
  • Платья большой длины зрительно увеличивают рост и придают фигуре стройность. Прекрасно выглядят вечерние платья в пол.
  • Обладательницы красивых ног могут носить платье выше колен, однако важно при этом учитывать свою возрастную категорию.

Для обеспечения удобства ношения платья нужно его выбирать в соответствии с собственным стилем. Он зависит от образа жизни и индивидуальных вкусов. Любительницам функциональной одежды, живущим в оживленном ритме мегаполиса, идет стиль casual, тогда как любительницам женственности и красоты следует отдать предпочтение романтическому стилю. Кроме того, для выбора идеального фасона нужно подбирать его к определенному событию.

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