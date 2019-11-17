Корабли ВМС Украины, задержанные в Керченском проливе, покинули Крым

Корабли ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе за нарушение государственной границы РФ, покидают Крым. Катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» уже вышли с места стоянки в порту Керчи, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники, за процессом передачи кораблей «самосийной» внимательно наблюдают российские военные.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах Южного федерального округа, уточнил, что передача кораблей Украине состоится нейтральных водах, в районе мыса Тарханкут, после того как они пройдут под арками Крымского моста.

Между тем очевидцы рассказывают, что украинские суда выводили по очереди из порта в Керчи при помощи буксиров. При этом первым покинул российский причал рейдовый буксир «Яны Капу», далее на буксир был взят катер «Бердянск». Последним покинул порт катер «Никополь». Также отмечается, что морской вокзал Керчи, где проходило отправление кораблей, был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, украинские суда за нарушение госграницы РФ были задержаны 25 ноября 2018 года береговой охрана Пограничной службы ФСБ с применением оружия.