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Курс доллара: у рубля почти нет шансов сохранить достигнутые позиции

Москва, 17.11.2019
  • Курс доллара: у рубля почти нет шансов сохранить достигнутые позиции

АЛЕКСЕЙ ПАВЛИШАК/ТАСС

В пятницу российский рубль укрепился к доллару и евро, корректируясь второй день подряд относительно основных резервных мировых валют. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 63,75, что на 23 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 70,46 руб., подешевев за сутки на 3 коп.

По мнению экспертов, рубль второй день подряд укреплялся к доллару и евро на фоне небольшой позитивной динамики валют emerging markets. Кроме того, рубль поддержало снижение котировок доллара к большинству мировых валют на рынке Forex на возобновлении надежд на позитивный исход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Между тем, по мнению Евгения Кошелева из Росбанка, позитив в отношении нацвалюты подтверждается возобновившимися покупками рублёвого долга. Также за рубль сыграли продажи валюты перед наступление крайнего срока по уплате страховых взносов. Поэтому, как считает эксперт, в ближайшей перспективе поводов для возобновления устойчивого тренда на ослабление рубля нет.

Григорий Жирнов Нордеа банка, подчёркивая, что рубль завершил неделю довольно уверенно, поясняет, что последние дни явные драйверы для валютного рынка фактически отсутствовали. Поэтому, по его мнению, движение валют развивающихся рынков, за которым, как правило, следует и рубль, определялось риторикой по торговле, которая была чуть более оптимистичной.

В то же время, он отмечает, никакой конкретики по срокам заключения первой фазы торговой сделки между США И КНР по-прежнему нет, поэтому текущий оптимизм можно рассматривать, как временный.

«Любая негативная новость о торговой сделке, а также снижение цен на нефть вновь развернёт рубль, как в паре с долларом, так и в паре с евро. А внутренние факторы пока не формируют драйверов для нацвалюты», – подчеркнул Жирнов.

В свою очередь Андрей Кадулин из банка «Санкт-Петербург» предположил, что рубль поддержал начавшийся в пятницу налоговый период – 15 ноября выплачивались страховые взносы. Несмотря на это, аналитик считает нынешнее укрепление национальной валюты временным.

«Учитывая сформировавшиеся ожидания, чувствительность рынков к негативным новостям по торговым вопросам будет большей, чем к позитивным. А это создаст дополнительные риски для рубля», - отметил Кадулин. Поэтому на следующей неделе шансов остаться на нынешних позициях у рубля почти нет, подчеркнул аналитик.

Андрей Полевой из РФПИ оценивает более дальние перспективы нацвалюты. И по его мнению, они очень даже неплохие. Как он полает, закрытие года в диапазоне 64,00-65,00 руб. за доллар вполне может открыть дорогу последующему умеренному росту нацвалюты в первом полугодии уже следующего года.

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