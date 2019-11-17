Лукашенко прокомментировал «напряженку» с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко пообщался с журналистам на одном из избирательных участков Минска сразу после того, как проголосовал на парламентских выборах. В частности, он заявил, что наблюдающаяся сейчас «напряжёнка» в экономической сфере между Минском и Москвой, характерна только дружественным странам.

При этом он пояснил, что на самом деле никаких напряжённых отношений между двумя соседними государствами нет, а есть лишь «масса вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили», передаёт РИА Новости.

«Вот поэтому и создается впечатление, что у нас напряженка с Россией. Но эта напряженка характерна только братским дружественным странам», - резюмировал президент Белоруссии, добавив, что одним из спорных моментов между Минском и Москвой, которые надо было давным-давно решить, является вопрос об условиях и цене поставки российского «голубого топлива» в Белоруссию.