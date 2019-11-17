Медики назвали первые симптомы рака лёгких

В большинстве случаев такое страшное и, к сожалению, очень распространённое онкологическое заболевание, как рак лёгких – никак не проявляет себя на начальных стадиях.Несмотря на этом медицинские эксперты портала «Медикфорум» советуют обратить внимание на несколько предупреждающих симптомов, которые всё-таки могут указывать на развитие злокачественной опухоли в лёгких.

Это, прежде всего, затрудненное дыхание и внезапные приступы кашля. Кроме того, поводом обратиться к врачу является постоянная хрипота, отдышка, обычно возникающая при ходьбе и физических нагрузках, боли в груди, отёки шеи и лица, ночное потоотделение, а также резкое ничем не мотивированное снижение веса.

При этом медики предупреждают, что иногда симптомами рака лёгких могут стать неожиданные изменения в функционировании организма. Речь идёт о болях в костях в нижней части тела, остеопорозе, утолщении кончиков пальцев и ногтей, а также жировых отложениях вокруг средней части тела.

По мнению экспертов портала, все эти признаки не всегда говорят о развитии рака лёгких, однако они рекомендуют не игнорировать их, а лучше срочно обраться в медицинское учреждение, чтобы пройти обследование.